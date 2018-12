Ponti 2019: 37 giorni di vacanza con solo 11 giorni di ferie!

È partito il countdown per il 2019 e con l’arrivo del nuovo anno si comincia impazienti a sfogliare il calendario per organizzare le ferie dei prossimi 12 mesi. Nel 2019 non mancheranno di certo le occasioni per concedersi una pausa dalla routine quotidiana: basteranno infatti 11 giorni di ferie per godersi fino a 37 giorni di vacanza!

Come ha registrato Volagratis.com, gli italiani sono sempre più attenti ad approfittare dei ponti; nel 2018 ad esempio le prenotazioni in concomitanza delle festività sono aumentate del 53% rispetto all’anno precedente. I ponti più gettonati? Il Primo Maggio, con un aumento del 99% delle prenotazioni, e Ognissanti, con partenze addirittura triplicate (+225%). Per aiutare i viaggiatori a pianificare la propria «agenda viaggi 2019», Volagratis.com ha così stilato un dettagliato calendario dei ponti, per sfruttare al meglio tutte le occasioni, suggerendo inoltre il momento migliore per acquistare voli e soggiorni risparmiando fino al 60% .

Londra (Volagratis.com)

Pasqua e Pasquetta: 3 giorni a Londra

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi...a Londra, per esempio! Nel 2019 si festeggerà domenica 21 aprile: considerando anche il Lunedì dell’Angelo, ecco servito un city break di tre giorni nella capitale del Regno Unito, dove andare a caccia di uova di cioccolato in una delle Easter Egg Hunt della città. Quando prenotare: con 2 mesi di anticipo per risparmiare fino al 10%.

Parigi (Volagratis.com)

Festa della Liberazione: 4 giorni a Parigi

Giovedì 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione: con un giorno di ferie, il venerdì, si potrà trascorrere un long weekend a Parigi, dove passeggiare lungo gli Champs Élysées oppure ammirare il panorama della città dalla Tour Eiffel. Quando prenotare: con 4 mesi di anticipo per risparmiare fino al 45%.

Amsterdam (Volagratis.com)

Primo Maggio: 5 giorni ad Amsterdam

Lavoratori instancabili? Fermatevi almeno per festeggiarvi. Il Primo Maggio sarà di mercoledì, un’ottima occasione per partire 5 giorni alla volta di Amsterdam, dove lasciarsi avvolgere da distese di tulipani nel momento della loro massima fioritura.

Quando prenotare: con 5 mesi di anticipo per risparmiare fino al 25%.

La combo perfetta della primavera: fino a 12 giorni per volare a Dubai e Marrakech

E se i ponti di Pasqua, Festa della Liberazione e Primo maggio si potessero combinare? Si verrebbero a creare delle imperdibili occasioni per organizzare, a seconda della disponibilità, un viaggio di 6 (dal 20 al 25 aprile), 7 (dal 25 aprile al 1 maggio), o addirittura 12 giorni (dal 20 aprile al 1 maggio). In tal caso ci si può spingere fin sopra ai grattacieli di Dubai o tra i profumi speziati e l’atmosfera fiabesca di Marrakech. Quando prenotare: per Marrakech con 1 settimana di anticipo per risparmiare fino al 46%; per Dubai con 1 mese di anticipo per risparmiare fino al 35%.

Ferragosto: 4 giorni nelle Baleari

Prima di Ferragosto non ci saranno altre occasioni di vacanza, considerando che il 2 giugno cadrà di domenica. Una lunga attesa che però vi consentirà di organizzare con calma la partenza estiva: il 15 agosto sarà di mercoledì, per cui con soli due giorni di ferie (dal 10 al 15 o dal 15 al 19 agosto) potrete regalarvi un viaggio nelle Baleari, a Maiorca per esempio, dove spiagge bianche si alternano a calette rocciose, grotte sotterranee e parchi naturali. Quando prenotare: con 3 mesi di anticipo per risparmiare fino al 38%

Dubai (Volagratis.com)

Maiorca (Volagratis.com)

Barcellona (Volagratis.com)

Ognissanti: 3 giorni per Barcellona o Tel Aviv

Il ponte di Ognissanti, con venerdì 1 novembre, sarà l’occasione perfetta per un long weekend autunnale, nonché l’unico momento per staccare la spina prima dell’arrivo del Natale. Tra le mete consigliate da Volagratis.com spiccano Barcellona, dove perdersi tra i musei e il Parco Güell, e Tel Aviv, dove la storia si intreccia alle vicende bibliche. Quando prenotare: per Barcellona con 4 mesi di anticipo per risparmiare fino al 26%; per Tel Aviv con 2 mesi di anticipo per risparmiare fino al 60%.

Natale e Santo Stefano: 6 giorni a Vienna o sul Mar Rosso

Natale e Santo Stefano 2019 arriveranno di mercoledì e di giovedì, offrendo ai viaggiatori più scaltri la possibilità di partire anche per 6 giorni (dal 21 al 26 dicembre). Chi ama l’aria natalizia potrà visitare i mercatini o assistere ad un concerto di musica classica a Vienna, mentre chi preferisce il caldo potrà scappare dall’inverno e immergersi tra i fondali del Mar Rosso a Sharm el Sheikh. Quando prenotare: per Vienna con 3 mesi di anticipo per risparmiare fino al 50%; per Sharm el Sheikh con 4 mesi di anticipo per risparmiare fino al 27%

Vienna (Volagratis.com)

New York (Volagratis.com)

Capodanno: 10 giorni a New York o Repubblica Dominicana

Per chiudere l’anno in bellezza, potrete partire sabato 28 dicembre approfittando del 1 gennaio 2020 (mercoledì) e dell’Epifania (lunedì) per godervi 10 giorni di vacanza con soli 4 giorni di ferie. Organizzatevi per tempo e volate a festeggiare il nuovo anno tra le luci e la neve di New York oppure tra le onde e le tavole da surf in Repubblica Dominicana. Quando prenotare: per New York con 6 mesi di anticipo per risparmiare fino al 34%; per la Repubblica Dominicana con 2 mesi di anticipo per risparmiare fino al 28%.