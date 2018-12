Marco Mengoni, vendite record per «Atlantico»

MILANO - Atlantico, il nuovo album di Marco Mengoni uscito contemporaneamente in tutta Europa il 30 novembre per Sony Music, debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana. Atlantico segna la crescita di uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano, che firmando quasi tutti i brani e avvalendosi di importanti collaborazioni e alcuni feat. Internazionali, conquista in poche ore dall'uscita i vertici delle classifiche di vendita degli store digitali.

Dopo il successo dei primi due brani che hanno anticipato l'album, Buona Vita e Voglio, Mengoni ha salutato l'inizio del viaggio di Atlantico con il nuovo singolo Hola (I say) feat. Tom Walker.

Atlantico è un anche un tour, prodotto e distribuito da Live Nation. Mengoni per la prima volta partirà dall'Europa con cinque straordinarie anteprime: Berlino (8 aprile) Zurigo (10 aprile) Monaco (12 aprile), Parigi (14 aprile), Madrid (17 aprile), che anticiperanno il tour europeo previsto per fine 2019. Intanto in Italia, proseguono con successo le vendite del tour che inizierà il prossimo 27 aprile da Torino e che ha già visto triplicare le date di Milano, Verona e aggiungere un nuovo appuntamento a Roma.