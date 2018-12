Madonna-Lady Gaga, riparte la faida?

NEW YORK - Riparte la faida tra Madonna e Lady Gaga. La regina del pop ha accusato la rivale di aver utilizzato una «sua» frase nel corso di una recente intervista per promuovere «A Star is Born» diretto da Bradley Cooper, sempre più in odore di nomination agli Oscar.

LA FRASE INCRIMINATA - «Possono esserci 100 persone in una stanza e 99 di loro non ti trovano credibile, ma a volte ne basta solamente una per cambiare la tua vita intera» ha detto Lady Gaga in una recente intervista. Madonna ha risposto condividendo su Instagram Story un video in cui la si sente pronunciare una frase molto simile, da lei utilizzata un paio di decenni fa: «Se ci sono 100 persone in una stanza e a 99 di loro piaccio, io mi ricorderò solamente di quell'unica persona a cui non sono piaciuta».

IL PRECEDENTE - Al post ha aggiunto la scritta «Don't F*ck with me on Monday» rivolta a Lady Gaga. Madonna nel 2012, definì «riduttivo» il brano Born This Way, accusando la 32enne di aver deliberatamente tratto ispirazione dalla sua Express Yourself del 1989. Lady Gaga, dal suo canto suo, ha sempre stimato Madonna ma «l'unica cosa che mi fa inca***** di lei è che anche io sono italiana e sono di New York e, se ho un problema con qualcuno, non ha problemi a venirtelo a dire in faccia».