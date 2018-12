«Vita ce n'è» di Ramazzotti è l'album più venduto della settimana

MILANO - «Vita ce n'è», il nuovo album di Eros Ramazzotti uscito per Polydor il 23 novembre in 100 paesi sia in lingua italiana che spagnola, debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, vinili, download e streaming. Un grande ritorno per Eros Ramazzotti che, con il suo quindicesimo album in studio, conquista, a poche ore dall'uscita, i vertici della classifica iTunes degli album più venduti in Italia, Europa e America latina.

TOUR MONDIALE - In programma anche un tour mondiale, prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo/CTS Eventim, che partirà da Monaco di Baviera il prossimo 17 febbraio e che a due mesi dall'apertura delle prevendite delle sole date europee e delle anteprime italiane, ha già venduto 200 mila biglietti. Il viaggio di Eros toccherà ben cinque continenti e, il 3 dicembre, in occasione del lancio americano del tour, saranno annunciati gli show nord e sudamericani. Eros sarà, infatti, impegnato in Usa dal 14 maggio al 26 giugno quando il «Vita ce n'è World Tour» toccherà città come New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio De Janeiro, San Paolo, Santiago del Cile e molte altre. La radio partner di «Vita ce n'è world tour» è RDS.