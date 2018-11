Laura Pausini piange per giorni, e si è pure messa a fumare

Il Latin Grammy Awards anche quest’anno è andato a Laura Pausini. La cantante emiliana, molto popolare anche nei Paesi latini, ha infatti ottenuto il degno, quanto importante riconoscimento. Ma, nonostante la felicità per il premio ricevuto, a quanto pare un’ombra velava il suo sguardo. Un fardello che, in un intervista rilasciata poco dopo la cerimonia alla rivista Grazia, si è palesato in tutta la sua drammaticità.

Giorni a piangere

Secondo quanto confessato dalla Pausini stessa, ha passato due giorni interi a piangere. «Avevo talmente tanti pensieri chiusi nel mio cuore da tanti mesi, legati alle paure, al mio non sentirmi mai all’altezza della situazione – ha rivelato la cantante nell’intervista – Mi sono sfogata per due giorni interi in lacrime». Un fulmine a ciel sereno, per chi la segue da sempre con affetto e devozioni – come i milioni di fan che può vantare in tutto il mondo. Sì, perché lei appare sempre all’altezza della situazione, determinata e dolce allo stesso tempo. Eppure, anche lei è ‘umana’, e può avere dei punti deboli, delle ansie – nonostante non le manchi l’amore della famiglia, a partire dal compagno Paolo Carta e quello della figlia Paola.

Tutto passato?

Nell’intervista, la Pausini fa capire che il brutto momento sarebbe passato. Tuttavia, anche se non scende in dettagli, spiegando cosa realmente l’abbia gettata nello sconforto per giorni, il dubbio che qualcosa ancora sia da risolvere rimane. Infatti, mentre è a spasso con la sua famigliola, viene paparazzata con in mano una sigaretta. Un modo per alleviare la tensione? Un ‘vizio’ preso nei momenti ‘bui’? O che altro? Non si sa. Quello che invece è certo è la reazione dei suoi fan, che non hanno preso bene questo inaspettato risvolto. Preoccupati per la salute della Pausini, infatti, hanno subito reagito, invitandola senza mezzi termini a smettere subito: «Smetti di fumare!». Il messaggio non potrebbe essere più chiaro, i fan temono che i danni del fumo sulla salute, e a maggior ragione sulle corde vocali della cantante, possano in qualche modo minare la sua grande capacità musicale e canora. Insomma, Laura, non rovinarti la salute e – magari – anche la carriera, invocano i suoi fan.