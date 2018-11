Maria De Filippi da piccola. Guardate la foto: è irriconoscibile

Quella che vedete nella foto è Maria De Filippi. Chiaramente ha molti anni in meno (ne ha 16) ed è, quindi, ancora nel fiore della sua giovinezza. Ma siamo praticamente certi che nessuno di voi sarebbe riuscito a riconoscerla se non vi avessimo detto che si trattava proprio di lei. E non stiamo parlando solo del suo viso decisamente più «paffutello» rispetto alla Maria che conosciamo oggi. Ma anche i suoi capelli: sono tutt’altro che biondi.

Maria De Filippi da giovane (Screenshot dal video)

Foto in bianco e nero, però…

La foto è in bianco e nero, questo è vero. Però i capelli sono indiscutibilmente scuri. Forse non sono proprio neri ma è innegabile che da piccola Maria De Filippi non avesse i capelli biondi. Maria De Filippi ha esordito in Tv nel lontano 1992, all’età di 31 anni. In quell’epoca – forse tutti lo ricorderanno – era già bionda.

Le foto

Sotto potete trovare alcune foto di Maria De Filippi da giovane. Per quanto sia ancora una splendida donna, nessuno di noi può negare come sia cambiata davvero tanto negli anni. Il tempo, ahimè, passa per tutti.

Il video

E per chi volesse vedere l’intera carrellata di foto, può aprire il video di Sintesi Tv a questo indirizzo.