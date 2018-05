5 mosse per rimettersi in forma

La prova costume è dietro l’angolo e come da tradizione scatta la missione remise en forme per l’estate. Dieta healthy, beauty tips e fitness motivation: non sempre è semplice seguire i mantra della stagione e spesso la scusa è la mancanza di tempo. A salvarci arriva l’anything delivery di Glovo: sono infatti sempre di più i servizi, anche molto diversi dal food, in cui il delivery ci assiste e ci migliora la vita.

I nuovi servizi di delivery che si occupano di consegne a domicilio in molti settori diversi, possono diventare un alleato prezioso in ogni sfida quotidiana, soprattutto quando inizia la stagione detox, grazie alla possibilità di ordinare comodamente dal proprio smartphone ciò che si desidera e riceverlo entro mezz’ora. Basta un clic per ordinare tutto il necessario per iniziare il percorso verso la «prova costume»: attrezzi fitness, creme di bellezza, succhi detox e piatti healthy arrivano direttamente a casa.

Acqua first!

Idratarsi di più e idratarsi meglio è una regola d’oro per combattere la temuta «buccia d’arancia» e accelerare il metabolismo. A fornire il supporto per l’approvvigionamento costante c’è Glovo: basta ordinare dal supermercato la marca preferita e l’acqua verrà consegnata entro 30 minuti dall’ordine, evitando il trasporto «carichi pesanti».

Cibi salutari senza rinunciare al gusto

Prediligere cibi sani, cotture veloci e ingredienti di stagione è il primo step per vincere la sfida con la bilancia. Via libera quindi ad avocado toast, colorate bowl a base di quinoa e verdure di stagione, poké - l’insalata di pesce hawaiana - e cold pressed juice, che grazie a Glovo, arriveranno in ufficio per una pausa pranzo healthy & tasty.

Kaila Itsines docet

Non serve una palestra per allenarsi e la BBG (bikini body guide) firmata Kaila Itsines ne è la prova: 30 minuti di esercizi a corpo libero, con pochi attrezzi, pensati per essere praticati ovunque ci si trovi, che sia a casa o en plein air al parco. E se servisse qualche pesetto per i bicipiti o una fune per i salti, basta aprire l’app di Glovo e gli accessori fitness arriveranno in tempo per la sessione.

Beauty Rehab

La beauty routine è fondamentale per massimizzare l’efficacia di sport e dieta. Se non si ha tempo di passare in boutique, basta sfogliare la sezione shopping nell’app di Glovo, cercare trattamenti tonificanti oppure ordinare direttamente il prodotto beauty must have digitandone il nome nella categoria «Di tutto e di più». Un Glover lo consegnerà ovunque ci si trovi.

Parola d’ordine detox

Centrifughe, estratti e succhi sono la tripletta vincente per combattere gonfiore e colorito spento. Per realizzarli via libera alla fantasia, scegliendo liberamente tra la varietà di frutta e verdura di stagione, con un’unica regola: mai dimenticare l’aggiunta di un tocco di zenzero. E se a casa finiscono le scorte, no panic! Basta andare nella sezione «Spesa» sull’app di Glovo e ordinare ciò che si desidera in pochi clic.

Il nuovo mantra per compiere la missione «prova costume» sarà risparmiare tempo e delegare al delivery tutto ciò di cui si ha bisogno per raggiungere l’obiettivo.