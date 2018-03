Qual è la procedura per richiedere l'ESTA?

Tutti coloro che hanno in mente di effettuare un viaggio negli Stati Uniti, sapranno che è necessario essere in possesso di una speciale autorizzazione che permetta loro di mettere piede sul suolo americano. Sia che si viaggi con bambini sia che si tratti di soli adulti, il permesso è necessario.

Questo particolare permesso prende il nome di ESTA ovvero Electronic System for Travel Authorization. Questa autorizzazione sostituisce il vero e proprio visto e fa parte di quello che è ormai conosciuto come Visa Waiver Program ovvero Programma Viaggio senza Visto.

Non tutti i Paesi fanno parte di questo programma, l'Italia per fortuna, ne ha diritto. L'ESTA dura due anni ma essendo correlata al passaporto, si può estendere la sua durata fino a quando sarà valido anche il passaporto stesso.

Avere quindi un passaporto nuovo è un grande vantaggio. Il consiglio è quello di non prenotare un viaggio se non prima si è in possesso di questo soggiorno o perlomeno è molto meglio averlo almeno 72 ore prima del decollo.

Per poter richiedere questa autorizzazione bisogna possedere alcuni requisiti. Per prima cosa bisogna essere in possesso di un passaporto elettronico o di uno a lettura ottica emesso prima del 2006.

La seconda richiesta è quella di essere cittadini di uno dei paesi che fanno parte del programma, il motivo del viaggio è turismo o affari e la permanenza non deve superare i 90 giorni. Per i bambini è necessario che abbiano un passaporto individuale altrimenti il documento non potrà essere emesso per loro.

Questo permesso è necessario anche se gli USA non sono il paese di destinazione ma c'è uno scalo da effettuare. L'ESTA si richiede soltanto online, compilando l’apposito modulo offerto da Application-esta.us.

Ci sono tre possibili risposte che si possono ottenere:

la prima è quella che tutti sperano di ottenere ovvero che il viaggio è autorizzato,

la seconda chiede l'autorizzazione dell'ambasciata del paese d'origine del viaggiatore,

la terza è che la risposta vera e propria arriverà nelle successive 72 ore.

Per via di questi possibili intoppi, è consigliabile avere il visto prima della prenotazione del volo per evitare che si corra il rischio di perdere tempo e denaro.

Come si fa a richiedere l'ESTA?

Le procedure per richiedere l'ESTA sono diverse. La prima prevede l'uso del sito governativo degli USA, la seconda è appoggiarsi a siti terzi. Nel primo caso bisogna collegarsi al sito in questione e compilare l'apposita domanda online.

Per quanto riguarda la seconda opzione, dato che ottenere questa autorizzazione è molto importante per chi desidera recarsi negli Stati Uniti, appoggiarsi a un sito terzo significa ottenere aiuto e possibilmente una maggiore percentuale di successo ma è bene sapere che in questo caso il servizio è a pagamento.

La buona notizia è che il sito offre il modulo in lingua italiana. Il modulo è semplicissimo da compilare e ci sono le esplicative linee guida per tutte le domande. Se non sia ha molto tempo e non si è amanti del fai da te, potrebbe essere la giusta opzione.