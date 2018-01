3 cose (curiose) che ti aiuteranno a dormire meglio di notte

La nostra vita frenetica, i problemi di tutti i giorni e le varie difficoltà si interrompono nel momento in cui possiamo totalmente affidarci alle braccia di Morfeo. Tuttavia, non per tutti è così semplice: a volte è proprio l’eccesso di pensieri o lo stress accumulato durante le ore diurne che non ci permette di rilassarci completamente e avere un sonno ristoratore – con tutte le conseguenze del caso. La scienza, infatti, ha scoperto che dormire poco o male può provocare notevoli danni alla nostra salute con ripercussioni sul sistema cardiovascolare, metabolico e immunitario. Ecco 5 semplici soluzioni che ci vengono in soccorso.

Elimina tutti i rumori

I rumori, anche quelli a cui siamo ormai abituati, possono disturbare notevolmente il nostro sonno, nonostante abbiamo (quasi) imparato a non sentirli. Ci sono però alcune fonti rumorose che sono impossibili da eliminare. Se per esempio abitiamo in un luogo molto trafficato, non possiamo certo impedire alle auto di passare nei pressi di casa nostra. Tuttavia, esistono degli oggetti che rientrano nella categoria dei riduttori del rumore. Un prodotto molto interessante, per esempio, è Snooz. Si tratta di un generatore di rumore bianco capace di ridurre al minimo i rumori che ci circondano. L’audio viene prodotto grazie a una particolare ventola presente all’interno dell’apparecchio. Inoltre, è possibile regolare il livello di insonorizzazione. Il funzionamento è molto semplice: una volta portato in una stanza, Snooz registra il tipo di rumori che ci sono nell’ambiente e poi consiglia come tarare la ventola affinché questi non vengano percepiti. Una sua caratteristica è quella di poter essere avviato attraverso una semplice App da installare sul proprio smartphone.

Guarda il video per vedere come funziona

La maschera dei sogni

In realtà non è una semplice maschera ma un vero e proprio kit per dormire meglio. Il suo nome è ReNu NuCalm e si tratta di una sorta di un neurostimolatore totalmente indossabile che viene integrato un’applicazione e un software neuroacustico. Attraverso una sorta a di maschera notturna, il cervello riceve delle stimolazioni elettriche che possono indurre il massimo di rilassamento. Bastano venti minuti per ottenere lo stesso relax di due ore di sonno profondo. L’azienda fornisce anche integratori da associare e un apparecchio che produce una microcorrente sub-sensoriale che agisce sul mesencefalo per interrompere la naturale risposta allo stress. L’articolo è in uscita e ancora non è stato comunicato il prezzo di vendita.

Guarda il video di NuCalm

Pantaloni tecnologici

Infine, non si poteva non terminare anche con un capo di abbigliamento hi-tech. Under Armour propone dei pantaloni del pigiama super tecnologici. Il tessuto contiene delle bioparticelle in ceramica che favoriscono la circolazione e permettono di dormire meglio. Il prezzo non è bassissimo, ma non così alto se paragonato alle grandi firme: sul web si trova intorno ai 100 euro.