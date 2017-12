Il cugino di Rihanna ucciso in una sparatoria a Barbados

BARBADOS - Lutto per Rihanna nel giorno di Santo Stefano. La cantante ha pubblicato sui suoi profili social le foto del cugino Tavon Kaiseen Alleyne ucciso in una sparatoria alle Barbados.

Secondo gli inquirenti locali, Tavon, 21 anni, è stato avvicinato mentre camminava vicino alla sua abitazione, nella zona di Saint Michael, da un uomo che ha esploso dei colpi d'arma da fuoco uccidendolo sul colpo.

Rihanna aveva passato il Natale proprio con lui e lo ha ricordato con una serie di foto pubblicate on line.

IL RICORDO - «Non posso credere che solo la scorsa notte ci stavamo stringendo in un abbraccio. Non avrei mai pensato che sarebbe stata l'ultima volta che avrei sentito il calore del tuo corpo. Ti voglio bene", ha scritto nel post con l'hashtag #endgunviolence.

All'inizio di dicembre, la polizia delle Barbados aveva comunicato che i crimini legati alle armi sull'isola erano aumentati significativamente rispetto al 2016.