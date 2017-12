Le parole più cercate su Google nel 2017

ROMA - Mentre il 2017 si avvia alla conclusione, è tempo di guardare agli avvenimenti, i fatti, i personaggi che hanno reso quest’anno unico e irripetibile. E’ tempo di Un Anno di Ricerche su Google, con cui ripercorriamo gli ultimi 12 mesi attraverso le domande che gli italiani hanno rivolto al motore di ricerca. Il 2017 è stato un anno di grandi «perché»: perché la Catalogna vuole l’indipendenza, perché la Corea del Nord attacca gli Stati Uniti, perché c’è la guerra in Siria.

Ma anche di divertenti quesiti ispirati da ricorrenze o da semplici eventi naturali: perché si festeggia ferragosto, perché le cicale cantano o, ancora, perché il sale scioglie il ghiaccio. Tanta curiosità, quindi, e desiderio di conoscere cosa succede intorno a noi. Molte delle domande degli italiani al motore di ricerca hanno preso spunto da fatti di cronaca o tristi eventi che hanno colpito l’Italia come il resto del mondo. Tra questi la valanga che ha distrutto Rigopiano a gennaio scorso, il terremoto che ha colpito diverse parti dell’Italia e del mondo e i fatti in Corea del Nord.

Ma non mancano le ricerche legate ai momenti piacevoli: i grandi eventi sportivi, come Champions League, il Giro d’Italia e il Tour de France, e la musica sanremese, che anche quest’anno pervade molte delle tendenze di Un Anno di Ricerche 2017. E sempre in tema di musica, chi non ha cercato il significato di «Despacito», che ci ha fatto ballare tutto l’anno, o di namaste, panta rei e karma, parole chiave del brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, «Occidentali’s Karma»?

Tra le parole più ricercate nel 2017 troviamo:

1. Nadia Toffa

2. Hotel Rigopiano

3. Italia - Svezia

4. Sanremo

5. Terremoto

6. Giro d’Italia

7. Occidentali’s Karma

8. Tour de France

9. Corea del Nord

10. Champions League

Tra i personaggi emergenti e più ricercati nel 2017 troviamo:

1. Nadia Toffa

2. Gianluigi Donnarumma

3. Nicky Hayden

4. Paolo Villaggio

5. Fabrizio Frizzi

6. Chester Bennington

7. Ermal Meta

8. Chiara Ferragni

9. Chris Cornell

10. Fiorella Mannoia

Le maggiori domande che abbiamo rivolto a Google questo anno. Perché:

1. La Catalogna vuole l’indipendenza

2. Fischiano le orecchie

3. Le cicale cantano

4. Si festeggia l’8 marzo

5. Si festeggia ferragosto

6. Il sale scioglie il ghiaccio

7. La Corea del Nord vuole attaccare gli Stati Uniti

8. Fedez piange

9. Si chiama Blockhaus

10. C’è la guerra in Siria