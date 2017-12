Vasco Rossi, le date ufficiali del tour 2018

ROMA – Vasco Rossi non molla! Da poche ore sono state rese ufficiale le prime date del tour «VascononStop 2018» che il Blasco terrà in tutt'Italia. La cosa che si nota fin da subito è che quasi in ogni città i concerti raddoppieranno. Il Komandante partirà il 1 giugno allo stadio Olimpico di Torino e replicherà nella serata successiva. Il 6 e 7 giugno il «VascononStop 2018» tour sarà allo stadio Euganeo di Padova, l'11 e 12 giugno il rocker di Zocca sarà all'Olimpico di Roma, il 16 e 17 giugno rock al sud, al San Nicola di Bari. Ultimo appuntamento annunciato (per il momento), il 21 giugno allo stadio San Filippo di Messina. Ma sono attese le date per i mesi estivi. Per gli iscritti al «Blasco fanclub» dalle 10 di mercoledì 13 dicembre a giovedi 14 dicembre alle 12 ci sarà la prevendita esclusiva. La vendita al pubblico, invece, sarà aperta giovedì 14 dicembre alle 13. Inoltre, più in là, sarà annunciata anche la location in cui si terrà la data zero del Tour e, al momento, sembra che in vantaggio ci sia Lignano Sabbiadoro.

Speciale Modena Park

Nell'attesa di rivederlo dal vivo, tantissimi fan e appassionati hanno scelto il cinema. Il film sul concerto evento al Modena park continua è stato un successo. Nei cinque giorni di programmazione ha incassato oltre 687mila euro. Fino ad ora la pellicola ha venduto 49mila 409 biglietti. Entrando nel dettaglio, nel giorno dell’anteprima in alcune sale, il 1° dicembre, i ticket acquistati sono stati 12.432 per 168.379 euro; il 4 dicembre 14.376 biglietti per 202.637 euro; il 5 dicembre 11.842 biglietti per 165.834 euro; il 6 dicembre 8.658 biglietti per 123.339 euro; il 7 dicembre 2.101 biglietti per 27.246 euro. Ed il film è solo la punta dell'iceberg: il cofanetto «Vasco Modena Park» è stato pubblicato venerdì 8 dicembre e si è piazzato immediatamente alla vetta degli album più acquistati su iTunes. Sarà sicuramente uno dei regali più gettonati delle feste natalizie 2017. Ed il concerto di Modena, salvo imprevisti dovrebbe essere replicato anche su Rai Uno il prossimo 28 dicembre. Ed in fine l’immenso evento del Modena Park è entrato a far parte del libro «Photoansa2017» che raccoglie le migliori foto scattate in tutto il mondo dai reporter dell’agenzia.