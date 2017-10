Bologna, gli appuntamenti di martedì 10 ottobre

BOLOGNA – Un inizio di settimana come sempre interessante e poliedrico in città con tante proposte variegate. Ecco i nostri consigli per non perdersi nulla.

Musica d'autore

Il Bravo Caffè di Via Mascarella 1, dopo i quattro sold out della passata stagione ripropone il raffinato concerto di Fabio Concato che, accompagnato dal jazz trio di Paolo di Sabatino, ripercorrerà tutte le stagioni che l’hanno visto tra gli artisti più apprezzati del panorama italiano. Uno spettacolo imperdibile tra il jazz e la tradizione della canzone d’autore italiana. I brani di Concato sono entrati nella storia della musica italiana accompagnandoci sin qui, senza mostrare i segni del tempo. «Domenica bestiale», «Fiore di Maggio», «Guido piano», «Rosalina», «Sexi tango», «Gigi»: sono solo alcuni dei tanti brani che verranno riproposti in chiave jazz con grande complicità da Paolo Di Sabatino, Marco Siniscalco e Glauco Di Sabatino.

Libri

Primo appuntamento dei «Giri di Chiglia» organizzato da La Balena Bianca alle 18. Il poeta Vincenzo Frungillo (Klaus Dante VF) (Napoli, 1973) dialoga con Alessandro Mantovani. Attraverso letture dei testi e discussioni a più voci, l'incontro propone una «visita guidata» nell'officina dell'autore. Nella tradizione marinara, il giro di chiglia era una punizione cui venivano sottoposti i marinai rei di infrazioni gravi. Era comminata anche ai pirati e ai comandanti negligenti durante la navigazione. I giri di chiglia proposti diventano così una prova dell'autore, un'occasione per mostrare le sue doti e saggiarne la solidità poetica. Sullo sfondo, i grandi problemi della poesia contemporanea: quali stili ha ancora senso praticare? Cosa rimane da dire alla poesia? Come può "andare verso il pubblico"? Questioni urgenti e condivise, pur nella specificità di ciascun percorso creativo.

Festival teatrali

Al Teatro Bristol, il sesto Festival «Teatroperando». Riparte l'appuntamento con il consolidato per la stagione Autunno 2017. Gli eventi in cartellone saranno tre: martedì 10 Ottobre alle 20.30 «L'elisir d'amore» di G. Donizetti. Per informazioni: Tel. 347-9024404 / 333-7339720.

Teatro e scultura

Al Teatro Duse di via Cartoleria 42. Il secondo evento di «DUSEoff» è dedicato alla mostra «La scultura va a Teatro» dell'artista Adriano Avanzolini in collaborazione con Felsina Factory. Adriano Avanzolini vive ed opera a Bologna dove espone in permanenza le sue opere nella location di via Urbana 13/a. Dai primi anni settanta presenta in spazi pubblici la sue sculture, calchi realizzati su gruppi di figure, dal vivo, vicine al clima concettuale del periodo ma non lontane da certe espressioni pop americane. Opere funzionali a narrare l’immaginario quotidiano, la violenza e l’indifferenza che lo permeano. «La Vernice» si terrà martedì 10 ottobre alle 19. E’ possibile visitare la mostra gratuitamente in orario di biglietteria, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19 e da un’ora prima l'inizio degli spettacoli, fino a domenica 8 ottobre. Per informazioni biglietteria@teatrodusebologna.it, 051 231836.

In bicicletta

Il BikeMeToTheMoon è il modo migliore per pedalare sotto le stelle in compagnia di un gruppo fantastico, un percorso ogni volta diverso, sempre adatto a tutte le bici e tutte le gambe (<25km). La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. Portate le luci, qualcosa da bere o da mangiare... e tutto ciò che vi rende felici su un prato. Partenza alle 20 Velostazione Dynamo Bologna, via dell'Indipendenza 71/z.