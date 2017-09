Le figlie di Stallone tra le vie di Bari Vecchia per Dolce & Gabbana

BARI – Ancora bellezze del sud Italia con tutte le sue particolarità per Dolce & Gabbana che questa volta sceglie sceglie le vie di Bari Vecchia per la sua ultima campagna. E' in questa splendida cornice che le figlie di Sylvester Stallone tra orecchiette e glamour, hanno fatto da testimonial al brand di moda. Sophie e Sistine sono state immortalate tra i vicoli in compagnia delle donne pastaie del borgo antico. Questo non è l'unico spot che la casa di moda ha prodotto a Bari Vecchia diventa location di prestigio per servizi fotografici e video per la prestigiosa casa di moda; prima delle sorelle stallone anche N'derr à la lanz con la modella Rianne Ten Haken e il video girato tra viuzze e stradine con Sonia Ben Ammar.

DGEMOTIONEYES - Tra le donne pastaie del borgo antico anche la signora Rosa, già nota per essere finita qualche mese fa sul canale Instagram della nota casa di moda milanese. Sophia e Sistine ridono e scherzano maneggiando orecchiette per la campagna DgEmotionEyes. Un'altra prestigiosa vetrina pugbblicitaria per la città di Bari, visto che lo spot potrà essere ammirato da ogni parte del mondo attraverso i social. Figlie di Sylvester Stallone e della sua terza moglie, la ex modella Jennifer Flavin, Sophia Stallone ha 20 anni ed è la maggiore, Sistine, ha 19 anni e fa la modella da 4, ed in fine c'è Scarlet, 15 anni. Sophia ha già sfilato per Dolce & Gabbana ed in questi giorni è, insieme a Sistine, poseranno per essere il volto della collezione beauty Emotioneyes. Il titolo della campagna per la nuova linea di prodotti make up? «Pasta, amore e… Emotioneyes».