A Firenze apre il museo «Franco Zeffirelli»

FIRENZE - Mancano pochi giorni al 1 ottobre giorno in cui il Centro Internazionale delle Arti dello Spettacolo dedicato a Franco Zeffirelli aprirà i battenti. Al suo interno gli oggetti un tempo appartenuti al grande regista fiorentino in 70 anni di carriera. Sarà un museo dedicato non solo al grande cineasta ma a tutti i più grandi registi italiani. Il Cias (Centro internazionale delle arti e dell Spettacolo) aprirà il 1 ottobre con un open day dalle 10 alle 18 al Complesso di San Firenze. L'ingresso sarà gratuito per i residenti di Firenze e provincia, per tutti gli altri il prezzo del biglietto sarà ridotto a 7 euro. Nelle sale del centro dedicato a Zeffirelli, sarà possibile ammirare un'ampia selezione di oggetti usati dal noto regista durante la sua lunga carriera artistica. Bozzetti di scena, figurini, ma anche disegni, otografie e tanti altri memorabilia che documentano i settant'anni di attività del maestro Zeffirelli nell'opera, nel cinema e nel teatro di prosa. La nuova struttura sarà aperta al pubblico dal lunedì al mercoledì e dal venerdì alla domenica con orario 10-18. Il prezzo dei biglietti sarà di 10 euro (intero) e 7 euro (ridotto).

Gli eventi e le iniziative

A partire dall'inaugurazione, il Complesso di San Firenze ospiterà eventi in cui si incontreranno valore artistico e benefico. Si comincia sin da subito, il 1 ottobre, con un'iniziativa di solidarietà promossa dalla Fondazione Zeffirelli a favore della Fondazione Andrea Bocelli, per cui il pubblico potrà devolvere un'offerta simbolica. Dal 14 novembre partirà invece il programma delle attività culturali all'Oratorio di San Filippo Neri, sotto la direzione artistica di Francesco Ermini Polacci. Primo appuntamento in calendario sarà la conferenza, a ingresso libero, di Francesco Gurrieri sulla storia artistica e architettonica del complesso di San Firenze. Da mercoledì 6 dicembre la musica sarà protagonista con «I Concerti di San Firenze», inaugurati da un recital di arie e duetti tratti dalle opere più amate da Zeffirelli, affidati alle giovani voci dell'Accademia del maggio musicale fiorentino.

Cias, il progetto

Il Centro internazionale delle arti dello spettacolo Franco Zeffirelli è nato e si è concretizzato grazie alla Fondazione Franco Zeffirelli onlus, che ha messo a disposizione l'archivio, la biblioteca e tutte le opere che documentano la lunga e molteplice attività del grande regista nel mondo dello spettacolo. La Fondazione ha avuto il supporto del Comune di Firenze e un sostegno economico da parte dell'imprenditore russo Mikhail Kusnirovich, dei marchi Gum - Piazza Rossa Mosca e Bosco Ciliegi Family, e della famiglia del finanziere canadese-americano Robert Friedland. Presidente della Fondazione è Franco Zeffirelli, presidente onorario Gianni Letta e vicepresidente Pippo Corsi Zeffirelli.