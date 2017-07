Michael Jackson, Quincy Jones vince la causa sui diritti e incassa 9 milioni di dollari

LOS ANGELES - Quincy Jones, storico produttore di Michael Jackson, deve ricevere dal fondo che gestisce il patrimonio dell'artista scomparso, 9,4 milioni di dollari. La cifra è stata calcolata in base alle royalty per «Billie Jean», «Thriller» e altri maggiori successi. Lo ha deciso il tribunale di Los Angeles, in riferimento al mancato pagamento a Jones dei diritti di utilizzo di musiche da lui prodotte impiegate nel film «This Is It» e in due show del Cirque du Soleil. Secondo l'avvocato di Jones, al suo assistito spettavano circa 30 milioni di dollari, mentre la fondazione che gestisce il patrimonio finanziario di Jackson voleva darne solo 392mila.

La cover del videoshow «This is it» (MichaelJackson VEVO)

LA CONTESA SUI VIDEOSHOW - La contesa è nata per due contratti firmati da Jackson e Jones nel 1978 e nel 1985, i quali prevedevano anche che il produttore del «Re del Pop» avesse una parte del ricavo netto di eventuali produzioni video (videoshow) delle canzoni da lui realizzate. Su questo punto, la fondazione che rappresenta Jackson sottolineava che per videoshow erano intesi solo i videoclip dei brani, non film o documentari (proprio come «This Is It»), incontrando però l'opinione contraria del tribunale di Los Angeles. «L'azione legale non è mai stata contro Michael, ma per proteggere l'integrità del lavoro che abbiamo svolto insieme. Anche se la cifra pattuita non è stata quella che chiedevo, sono grato alla giuria per aver deliberato in mio favore. Considero questa non solo una mia vittoria personale, ma una vittoria dei diritti degli artisti», ha sottolineato Jones.