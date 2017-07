Nina Zilli svela copertina e tracklist del nuovo album «Modern Art»

ROMA - Venerdì 1 settembre uscirà «Modern Art», il nuovo album di studio di Nina Zilli, un nuovo progetto discografico moderno, proprio come traspare dal titolo, che la cantautrice piacentina ama definire urbano/tropicale (è scritto tra Milano e la Giamaica). Le influenze si sentono eccome: c'è tanta energia e positività, c'è il reggae, il rap e ci sono le sonorità urban che ben si amalgamano con la sua voce potente. Un nuovo album pieno d'amore, ma non quello a due privato e individuale: in Modern Art l'amore è condivisione universale, contro ogni sentimento di paura. L'album contiene 11 canzoni inedite interamente scritte da Nina in collaborazione, con altri giovani autori ed è stato prodotto da Michele Canova. L'uscita del disco è stata anticipata dal singolo Mi hai fatto fare tardi, già ai vertici delle classifiche di Airplay, con un video che sta viaggiando verso il milione di view su Youtube. Il brano è nato dalla collaborazione di Nina con Calcutta, Dario Faini e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti.

La copertina del nuovo album di Nina Zilli, «Modern Art» (ANSA)

Rovazzi e Morandi volano sul web

Continua a «Volare» alto la collaborazione tra Fabio Rovazzi e Gianni Morandi, il singolo infatti è stato certificato 2 volte Platino per gli oltre 100.000 tra download e stream. Il brano, a più di 2 mesi di distanza dalla sua pubblicazione, continua ad ottenere grande successo anche nelle varie classifiche: Top5 su iTunes, Top15 su Spotify Italia, #4 tra i brani più ascoltati in radio in Italia, #8 nella classifica Fimi/Gfk. Il video ha raggiunto le oltre 60.9 milioni di views e oltre 790 mila like.

Nelle prime 24h dalla release «Volare» aveva ottenuto l'incredibile numero di oltre 2,7 milioni di visualizzazioni su YouTube, battendo il record precedente di «Tutto Molto Interessante» di 1,8 milioni, record di viewership per un video italiano. Ad oggi il canale YouTube di Fabio Rovazzi ha totalizzato oltre 1 milione di subscribers e 330 milioni di views ed è l'unico canale YT italiano ad avere 2 music video con oltre 100M di views.