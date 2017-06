Fedez e Chiara Ferragni: il matrimonio salta?

ROMA - L’amore tra Chiara Ferragni e Fedez non è mai stato un segreto. Anzi, la proposta di matrimonio del cantautore italiano al concerto dell’Arena di Verona ha commosso tutto il web. Il video, infatti, ha registrato milioni di visualizzazioni. Inutile dire che tutti i fan di Fedez sono rimasti affascinati dalle sue dichiarazioni d’amore per la Ferragni. Eppure, secondo alcune indiscrezioni, il matrimonio potrebbe saltare. Il motivo? Il matrimonio potrebbe non essere – come tanti asseriscono – la tomba dell’amore, ma anche la fine del successo. Questo è quanto dichiarato recentemente da alcune esperti di marketing. Per fortuna, però, non sembrava della stessa idea Chiara durante un’intervista per il settimanale Spy, la quale si era dimostrata particolarmente eccitata all’idea della consacrazione del loro amore.

La dichiarazione d’amore

Era il 7 maggio del 2017 quando Fedez, durante il concerto all’Arena di Verona, canta «non servono anelli per stare insieme», poi si ferma e si inginocchia davanti alla donna che ama. Mette la mano in tasca e estrae uno splendido cofanetto: «Non servono anelli, ma per chiederti quello che sto per chiederti forse sì». La donna rimane visibilmente colpita dal gesto di Fedez: lo abbraccia, lo riempie di baci e gli dice il fatidico «sì». Inutile dire che il pubblico dell’Arena e tutti i fan che lo seguivano in diretta da casa propria rimangono piacevolmente commossi dalla dichiarazione del loro canatautore preferito. Che dire? Chiara Ferragni ha senz’altro festeggiato uno dei suoi più bei compleanni

Perdono il loro appeal?

Il problema di quando si è famosi è che ci sono tante – troppe – persone che pensano di sapere tutto. Primi tra tutti i giornali – e relativi giornalisti – di Gossip. Secondo quanto si legge negli ultimi giorni, infatti, Ferragni e Fedez potrebbero perdere il loro appeal una volta sposati. Forse Fedez, una volta sposato, non canterà più come prima? O la Ferragni non sarà mai più la stessa donna? Queste dichiarazioni fanno chiaramente sorridere: sarebbe davvero assurdo se la coppia non si sposasse per un motivo così insignificante. Specie dopo che Chiara, al matrimonio di una coppia di amici, avrebbe scritto – secondo quanto riportato su Spy - «Non vedo l’ora che arrivi il nostro».

Non si tratta di vero amore?

Sono molte le persone a credere che l’amore tra la fashion blogger e il rapper italiano non sia reale, esattamente come la proposta di matrimonio che sarebbe solo una trovata di Marketing. Quello che è certo è che quando si è famosi nessuno si fa i fatti propri. È senz’altro un fattore da mettere in conto prima di arrivare alla tanto anelata celebrità.