Emily Ratajkowski, nozze a sorpresa a New York (vestita Zara)

NEW YORK - Nozze a sorpresa a New York per la top-model Emily Ratajkowski. Il novello sposo è l'attore Sebastian Bear-McClard al quale è legata da soli due mesi dopo una relazione durata quattro anni con il suo ex fidanzato Jeff Magid. Nessun annuncio ufficiale, la modella ha saltato la Milano Fashion Week 2018, ma stories e foto su Instagram dove la seguono 16 milioni di fan. «Mi sono sposata oggi», ha scritto Emily nella didascalia della foto pubblicata sul social media.

Emily Ratajkowski con il marito Sebastian Bear-McClard (Emily Ratajkowski Instagram)

VESTITO SENAPE FIRMATO ZARA - La Ratajkowski ha deciso di celebrare il suo matrimonio non con il tradizionale abito bianco. un completo pantalone con giacca lunga e cintura color senape firmato Zara da 130 euro. Anello semplice per lei con fascia dorata mentre il marito ha optato per ben due anelli con scritto «EM» e «RATA». La notizia del matrimonio è stata apprezzata dalla rete con 300mila like in pochissime ore.