Tra app e droni, il matrimonio è smart e glamour

MILANO - Ordinare il vestito per lo sposo su misura e in e-commerce, regalarsi scatti dal drone e preparare il viaggio di nozze in barca a vela: non bisogna per forza essere la fashion blogger più famosa d’italia per assicurarsi un matrimonio «da condividere». Così, mentre freme l’attesa per il matrimonio della social star e del rapper milanese che il 1 settembre convoleranno a nozze a Noto, in Sicilia, ecco 4 soluzioni alla portata di tutti per rendere più social e smart il giorno del fatidico «sì».



1. L’abito dello sposo? Su misura e made in Italy con l’e-commerce

Senza dubbio il vestito della sposa è una scelta importante, ma non per questo va trascurato l’abito dello sposo! Se tuttavia non avete voglia di girare e perdere tempo per negozi, la soluzione è a portata di click grazie a Lanieri, il primo e-commerce 100% Made in Italy dedicato all’abbigliamento maschile. Fondata da Simone Maggi e Riccardo Schiavotto, imprenditori selezionati dal network Endeavor Italia, Lanieri produce abiti da sposo e da cerimonia su misura, confezionati da sarti esperti in Italia. Sulla piattaforma sarete guidati lungo tutto il processo di presa misure, scelta del tessuto e tipologia di abito, per ricevere direttamente a casa un capo su misura perfetto per il grande giorno.

2. Riprese dei matrimoni con i droni

Volete rendere indelebili i ricordi del vostro matrimonio e fare concorrenza alle social star su Instagram? Allora scegliete i droni di WeddingDrone, il servizio creato da Immodrone, startup incubata presso l’incubatore I3P del Politecnico di Torino, WeddingDrone è specializzata in foto riprese con drone, per catturare le immagini più belle del vostro giorno speciale e trasformarle in un reportage matrimoniale fresco e romantico, tradizionale e moderno, emozionante e riflessivo, vivo e per sempre.

3. Viaggio di nozze in barca a vela

Se anche voi sognate di sfoggiare costumi, parei e tuffi nei mari più belli del mondo, potete organizzare il viaggio di nozze a barca a vela online in modo semplice, divertente e soprattutto senza rischi: non è un sogno, ma Sailogy, l’unica piattaforma europea per il charter di barche che permette ai clienti di prenotare le vacanze in tempo reale, con pagamento e conferma istantanea. Bastano pochi click sul sito di Sailogy per noleggiare la barca a vela desiderata, a costi accessibili. Tramite Sailogy si accede ad un’ampia gamma di prodotti: dal noleggio esclusivo di una barca con o senza skipper alla prenotazione di una cabina per una vacanza condivisa, fino a vere e proprie vacanze esperienziali o eventi in barca.

4. Karaoke One, il divertimento musicale in un’app

Cercate un modo semplice e divertente per intrattenere gli ospiti durante il ricevimento? Allora avete bisogno di Karaoke One, la piattaforma internazionale che porta sullo smartphone l’intrattenimento video-musicale e che ha raccolto oltre 265mila (con 266% di overfunding) su Mamacrowd, la piattaforma di equity crowdfunding leader in Italia. La community per chi ama cantare mette a disposizione una app per iOS, Android, Windows 10 e Xbox One dove scaricare il brano, cantare a squarciagola e realizzare un video-clip da condividere sul web! Pronti a rendere virale il vostro matrimonio?