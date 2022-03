Fantastico Marcel Jacobs: oro ai Mondiali, divora i 60 metri in 6:41. È record europeo!

Dopo l'oro olimpico Marcel Jacobs si mette al collo anche l'oro ai mondiali indoor di Belgrado sui 60 metri. L'azzurro chiude la finale in 6.41, record europeo dopo quello italiano fatto già segnare in semifinale con 6.45. Sul podio anche gli statunitensi Coleman battuto per 3 millesimi e Bracy (6.44). Fantastica rimonta dell'azzurro che, come da programma, ha pagato dazio in partenza rispetto a Coleman e poi è rientrato fortissimo sui due statunitensi ed ha vinto con il record europeo in 6.41 per tre millesimi su Coleman che è d'argento.

Jacobs: «Magia? Macché è duro lavoro, ora i 100 mt»

L'ultima magia di Marcel Jacobs è la medaglia d'oro ai Mondiali indoor di Belgrado nei 60 metri, settima medaglia d'oro nella storia indoor dell'Italia. «Magia? Certo ma anche duro lavoro - dice a Raisport - Sono arrivato qui nelle migiori condizioni dopo aver fatto una bella prima parte di stagione indoor. Sono venuto qui sapendo che dovevo andare più forte possibile. Contava andar forte qui. Per me è importante dimostrare che quello che è accaduto alle Olimpiadi non è un caso ma il frutto di un duro lavoro negli anni e dell'impegno messo fino a questo punto. Mi sono messo alla prova in questa che non è la mia prova perché voglio puntare forte sulla stagione all'aperto. Non vedo l'ora di correre i 100 metri per farvi sognare ancora».

Un Jacobs molto più tranquillo del passato: «Ho lavorato molto su me stesso. Certo vedevo Coleman e mi sono buttato sul traguardo come non ho mai fatto. Oggi è la festa del papà, il mio bambino era qui e non si poteva festeggiare in modo migliore. Ho pensato prima della gara che se dovessi vincere tutte le tre grandi gare avrei vinto tutto. Dopo le Olimpiadi anche la seconda è andata». Una dedica al tecnico Paolo Camossi. «Un pensiero al padre che non sta vivendo un periodo felice - dice - con Camossi abbiamo vissuto momenti non facili ma abbiamo tenuto duro e lavorato con determinazione».