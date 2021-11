Sprint Qualifying: Bottas controlla Verstappen, Sainz completa il podio, Hamilton quinto dal fondo

Il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del Gp del Brasile al termine della Sprint Race corsa sul circuito di Interlagos. Bottas precede la Red Bull di Max Verstappen e la prima delle due Ferrari, quella di Carlos Sainz. Poi Perez e Hamilton che ha fatto un recupero strepitoso. Il campione del mondo partiva dalla ventesima posizione per la violazione del parco chiuso nelle libere di ieri ed è arrivato quinto.

Oggi, nel GP Brasile, Hamilton partirà decimo data la penalità di 5 posizioni per il cambio del motore termico. La Sprint Race regala altri punti a Verstappen che si porta a quota 314,5 punti nella classifica piloti davanti ad Hamilton a quota 293,5. Prima fila, dunque, con Bottas e Verstappen, poi Sainz e Perez. In terza fila Norris e Leclerc; in quarta Gasly e Ocon; poi Vettel ed Hamilton.