Coppa America, Luna Rossa si arrende tra gli applausi: New Zealand vince 7-3

New Zealand si conferma campione e trionfa nella 36^ edizione di America's Cup. Decisivo il successo in Gara 10, conquistata con un vantaggio di 46 secondi. Peccato per gli italiani, ancora brillanti in partenza, che non sono riusciti a «marcare» un rivale davvero performante e superiore nella giornata di oggi. Applausi comunque a Luna Rossa, che ha spaventato il Defender, capace di archiviare la Coppa con cinque successi di fila, dopo essersi trovato sotto 2-3.

Bruni: «Abbiamo mostrato che possiamo farcela»

«E' stata una grande esperienza, complimenti a New Zealand - ha spiegato Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa al termine dell'ultima giornata di regate -. Hanno fatto un grande lavoro. Complimenti anche al nostro team: abbiamo mostrato a tutto il mondo che possiamo farcela anche noi. Siamo stati sfortunati negli ultimi giorni, ma il lavoro è stato ottimo. Ci siamo arrivati vicini, non è finita la corsa di Luna Rossa in Coppa America, ci riproveremo con maggiore esperienza. Spero di avere una nuova opportunità.

James Spithill, timoniere dell'imbarcazione italiana aggiunge: Sono felice di quanto fatto, grazie all'Italia per il supporto». «E' una squadra incredibile, tutta la campagna è stata fantastica. I ragazzi sono stati instancabili, con un'etica ineccepibile. Una delle coppe più belle, è fantastico essere parte di questa squadra italiana. New Zealand ha fatto un grande lavoro in queste finali. Il futuro? Vedremo. Adesso torniamo dalle famiglie, andremo a berci una birra con i Kiwi e gli faremo i complimenti. C'è stato uno sforzo di squadra enorme, è stato bello. Grazie all'Italia e ai nostri tifosi».

Infine lo skipper, Max Sirena sul proprio account di Instagram, dopo la sconfitta nella finale della 36^ America's Cup di vela contro New Zealand: «Grazie dell'opportunità, grazie a tutti i ragazzi del team: è un'esperienza che mi porterò nel cuore per sempre!!! Mi dispiace, non è andata come avremmo voluto, ma è sport e uno vince, uno perde!!! Ringrazio tutti, tutti gli italiani che ci hanno seguito e supportato: il vostro calore è arrivato fin qui!!! Grazie, grazie, grazie».

I neozelandesi: «Complimenti a Luna Rossa»

«Eccezionale, è surreale - ha detto Peter Burling, timoniere di New Zealand dopo il successo dell'America's cup 2021 -. Vogliamo ringraziare tutte le persone coinvolte nella squadra, tutti coloro che sono a riva. Ma anche il Primo Ministro. Abbiamo vinto un'altra Coppa America, è fantastico. E' stata una settimana di apprendimento, questo ci ha permesso di acquisire fiducia e oggi si è visto. Una volta passati avanti, si è trattato solo di andare all'arrivo. Abbiamo preso la destra, con un buon vento, e siamo riusciti a vincere. Vincere contro Spithill è stata un'emozione grandissima, ma anche quattro anni fa alle Bermuda era la stessa cosa. E' bellissimo vedere i tifosi a riva, splendida questa barca. Complimenti a Luna Rossa per la serie, hanno fatto un grande lavoro».