Sci, trionfo azzurro in SuperG: vince Sofia Goggia, seconda Federica Brignone

ST. MORITZ - La storia si ripete a St. Moritz. Diciotto anni dopo la splendida doppietta realizzata da Karen Putzer e Daniela Ceccarelli nel superG, l'Italia domina nuovamente sulla pista svizzera, questa volta con Sofia Goggia e Federica Brignone, capaci di conquistare i gradini più alti del podio. Frutto di due prestazioni strepitose, con la finanziera bergamasca che anticipa di appena 0:01 la valdostana. Sofia, scesa in pista con il pettorale numero 16 riesce a fare addirittura meglio della 29enne nata a Milano, grazie ad un super tempo nella parte finale, nonostante la perdita del bastoncino a otto porte dal traguardo. Per lei si tratta della settima vittoria in Cdm, la terza nel super G.

Applausi anche per Federica Brignone, al secondo podio stagionale e nuovamente beffata da una compagna di squadra, come accaduto già due settimane fa nel gigante di Killington, grazie alla prima vittoria di Marta Bassino. L'Italia celebra l'86esimo successo nella Cdm femminile e l'11esima doppietta targata dalle donne. Completa il podio la campionessa americana Mikaela Shiffrin, distante 0:13.

Goggia: «Mai vinto senza un bastoncino»

St. Moritz ha regalato una stupenda doppietta italiana nel superG con Sofia Goggia e Federica Brignone sui due gradini più alti del podio. Ecco le loro parole al traguardo. Sofia Goggia: «Ho perso un bastoncino nell'atterraggio dopo un salto, ci ho messo così tanta forza per rimanere in piedi e restare in linea che ho perso il controllo delle mani. E' un'altra bellissima doppietta e sono molto contenta della mia performance. Il clima nella nostra squadra è molto positivo, quando arrivano tanti risultati importanti (vedasi i podi di Marsaglia e Delago della settimana scorsa), tutto il team spinge verso la vittoria e si vive serenamente. Domani farò l'esordio in questa nuova disciplina che è lo slalom parallelo: ci siamo allenati bene e ci divertiremo».

Brignone: «Sono molto contenta»

Per Federica Brignone: «Il superG è sempre stata la mia disciplina preferita sin da quando ero piccola e sto crescendo ancora. Oggi ho sciato bene, sono molto contenta della mia performance. In cima ho beccato un po' di vento, ma sono comunque riuscita a fare i passaggi tattici in maniera giusta. Mi è dispiaciuto solo per il salto verso la parte conclusiva del tracciato, che mi ha costretto a correggere la linea: avrei potuto guadagnare ancora qualcosa. Mi brucia per il centesimo odierna ma faccio i complimenti a Sofia: ha osato ed ha avuto ragione. Sono molto curiosa per lo slalom parallelo di domani: è una disciplina nuova e sono gasata».