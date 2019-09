Sky o Dazn? La guida per seguire il Milan in tv

MILANO - Momenti cruciali, momenti in cui difendersi, altri in cui attaccare: la stagione del Milan entra nel vivo col derby contro l'Inter e quella rincorsa al quarto posto che non sembra essere agevole ma che resta l'imperativo numero uno fra gli obiettivi dei rossoneri in questo altro anno zero, l'ennesimo dopo quel 2012 che ha di fatto posto fine all'era berlusconiana, la più continua e vincente dell'intera storia milanista. Dalla fine di settembre a metà dicembre, la compagine guidata da Marco Giampaolo affronterà 13 partite, tutte da seguire con l'ormai consueta alternanza televisiva fra Sky e Dazn.

Guida tv

Si parte sabato 21 settembre con la stracittadina milanese che potrà essere seguita con inizio alle 20:45 sui canali Dazn. Quinta giornata, Milan impegnato nel primo turno infrasettimanale giovedì 26 in diretta ed esclusiva su Sky Sport alle ore 21 in casa del Torino; posticipo serale anche domenica 26 quando a San Siro arriverà la Fiorentina dell'ex Vincenzo Montella, ed anche in questo caso sarà Sky a trasmettere la gara. Nel settimo turno i rossoneri saranno ospiti del Genoa, diretta su Dazn sabato 5 ottobre alle 20:45, mentre impegni di domenica e su Sky sia all'ottava (Milan-Lecce alle 20:45 il 20 ottobre dopo la pausa) che alla nona (Roma-Milan alle 18 il 27).

Finale col brivido

Altro turno in mezzo alla settimana ed altro posticipo al giovedì per il Milan, impegnato il 31 ottobre in casa contro la Spal alle ore 21 e con diretta su Sky. Il momento più complicato del girone d'andata per i rossoneri si apre domenica 3 novembre per l'11.ma giornata con la sfida di San Siro contro la Lazio (ore 20:45, Sky Sport), prosegue con un altro posticipo domenicale la settimana successiva a Torino con la Juventus ed ancora su Sky, e termina dopo la sosta con l'anticipo serale casalingo di sabato 23 contro il Napoli di Ancelotti (diretta su Dazn). Ultimi impegni per il Milan saranno quelli del mese di dicembre: domenica 1 alle ore 15 Parma-Milan, domenica 8 alle 20:45 Bologna-Milan e domenica 15 alle 3 di pomeriggio Milan-Sassuolo, tutte in diretta sui canali Sky Sport.