Le possibilità dell’Inter per la vittoria del prossimo scudetto

Milano sta affrontando un periodo particolare, con lo stadio di San Siro da 80.000 posti che sta per essere demolito. Al suo posto verrà costruita entro il 2022 una nuova struttura dal costo di 690 milioni di euro, uno degli stadi più grandi e più belli al mondo. Motivo in più per cui le milanesi dovranno puntare in alto nella corsa allo scudetto. Al momento, i pronostici Serie A danno la Juventus come favorita nella prossima stagione. Non è una sorpresa, visto che i bianconeri si sono aggiudicati gli ultimi 8 scudetti.

L’Inter punta a conquistare lo scudetto dopo una lunga attesa che va avanti dall’ultimo vinto nel 2010. I nerazzurri hanno vinto ben 18 scudetti, e condividono con i rivali rossoneri il secondo posto come miglior squadra in Serie A.

Quella scorsa è stata un’ottima stagione per l’Inter, che ha iniziato bene mantenendo per molto tempo il terzo posto in classifica dietro alla Juventus e al Napoli. Nonostante un calo a fine stagione, l’Inter si è qualificata per la Champions League, e la vittoria contro il Milan del 17 marzo ha fatto decisamente la differenza.

L’Inter ha concluso la stagione al quarto posto con un punto in più rispetto al Milan, e si è qualificata per la Champions League. Ha ottenuto 69 punti nelle 38 partite giocate, con 20 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. Ha anche mancato il terzo posto per un pelo, con l’Atalanta che l’ha superata per numero di goal.

Quindi, cosa dobbiamo aspettarci nella prossima stagione?

L’Inter sarà protagonista nel prossimo calcio mercato con l’acquisto di nuovi giocatori per rafforzare la squadra. C’è ancora una grossa distanza con le prime due classificate, visto che l’Inter ha ottenuto 10 punti in meno rispetto al Napoli e 11 in meno rispetto alla Juventus. E questa distanza e più grande di quanto sembri, se si considera il fatto che i bianconeri non hanno dato il meglio a fine stagione. Non hanno infatti vinto neanche una delle ultime cinque partite giocate, poiché avevano già lo scudetto in tasca.

L’Inter è considerata la seconda favorita per lo scudetto con 9/2, e subito dopo troviamo il Napoli con 11/2. La favorita è sicuramente la Juventus, su cui si può puntare 1/2 per la vittoria. Possiamo comunque aspettarci una grande stagione dall’Inter, dato il suo continuo miglioramento.