Lowes: rimonta e caduta a Le Mans

Gara complicatissima per Sam Lowes e per il Team Federal Oil Gresini Moto2 con il britannico che aveva iniziato così e così la domenica con il secondo posto nel warm-up ma anche con una caduta al termine della sessione.

Moto ricostruita in tempo e partenza dalla 26ª casella in griglia, con il numero 22 volenteroso di dimostrare l’ottimo passo di gara fatto vedere sull’asciutto delle fp1 di venerdì. Dopo una buona uscita dai blocchi il britannico ha lavorato a testa bassa trovando dopo appena 6 giri la zona punti.

A 16 giri dal termine arriva però l’ennesima caduta del fine settimana, questa volta alla curva 6, con l’ex campione Supersport illeso, ma costretto al ritiro. Il Team Federal Oil Gresini Moto2 tornerà in pista tra meno di 48 ore con una due giorni di test prevista a Montmelò il 21 e 22 maggio.

RIT - SAM LOWES #22

«Siamo partiti bene e la moto era ok, avevamo il ritmo per essere tra i primi 6-7… Purtroppo dobbiamo capire cosa non funziona: questo fine settimana troppi errori e il test di Barcellona può solo farci bene. Dobbiamo ritrovare la fiducia persa, siamo veloci ma ci manca un po’ di grip sul posteriore. Sulla caduta devo dire che è stata molto strana, ho perso il posteriore in uscita dalla curva sei…»