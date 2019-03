Indian Wells: «cade» Federer, vince Dominic Thiem

INDIAN WELLS - Primo trofeo «1000» per Dominic Thiem, per giunta sul cemento. L'austriaco ha «rotto il ghiaccio» aggiudicandosi il «BNP Paribas Open», primo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di $8.359.455 dollari, che si è concluso nella notte italiana sui campi in cemento di Indian Wells, nel deserto californiano.

Federer battuto in rimonta

In finale il 25enne di Wiener Neustadt numero 8 del ranking mondiale e settimo favorito del seeding, ha battuto in rimonta per 36 63 75, in poco più di due ore di partita, lo svizzero Roger Federer, tornato al numero 4 Atp dopo la vittoria a Dubai (storico 100esimo titolo) e quarta testa di serie, già trionfatore cinque volte - come Djokovic - nel deserto californiano (2004-2006, 2012, 2017) dove andava a caccia del record assoluto.

Best ranking

Grazie a questo successo Thiem toglierà proprio al 37enne fuoriclasse di Basilea la quarta poltrona mondiale eguagliando il best ranking.