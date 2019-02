Federal Oil Gresini Moto2, Deltomed conferma e raddoppia l'impegno

Deltomed, azienda leader nel settore dell’«herbal medicine», rinnova la fiducia nel progetto Federal Oil Gresini Moto2 e nel 2019 rimarrà a bordo della nuova Kalex motorizzata Triumph che torna nelle mani di Sam Lowes dopo due anni di «separazione».

Anche quest’anno l’azienda indonesiana di stampo internazionale ha scelto Antangin come suo brand di richiamo e sarà presente come nel 2018 sul cupolino della moto, sulla tuta di Sam Lowes, sulle uniformi del team e sui mezzi di trasporto della squadra. Non finisce qui perché la presenza del potente marchio nel 2019 aumenterà trovando visibilità su avambracci della tuta di Sam Lowes e sulla visiera del casco del pilota inglese.

Mulyo Rahardio (CEO Deltomed)

"Siamo felici di continuare la nostra collaborazione con la Gresini Racing e il Federal Oil Gresini Moto2 team. Le gare della classe intermedia sono seguite in maniera massiva in Indonesia e i tifosi sono sempre molto partecipativi nelle nostre azioni di marketing che realizziamo grazie a questa sponsorship. Un caloroso benvenuto a Sam Lowes che porterà sicuramente in alto in classifica il Federal Oil Gresini Team e porterà allo stesso tempo grandi emozioni a tutti i consumatori Antangin e ai tifosi indonesiani».

Fausto Gresini (Team Manager)

«Devo dire che il progetto Moto2 di quest’anno è davvero interessante. Con tante incognite derivanti dal nuovo motore credo sarà molto importante avere una squadra affiatata e con esperienza come la nostra che conosce bene Sam e che ha già lavorato con successo con lui nel 2016. Il 2018 è stato un anno innegabilmente difficile per noi ed è davvero importante che un’azienda come Deltomed confermi la sua collaborazione con noi, è un grande segno di fiducia che vogliamo contraccambiare con grandi risultati».