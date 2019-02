SEPANG - Si conclude positivamente la prima sessione di test MotoGP 2019 per Aprilia. Al suo debutto in pista la nuova RS-GP ha mostrato una crescita incoraggiante, raccogliendo commenti positivi da tutti i piloti impegnati in pista. Dopo lo shakedown affidato al collaudatore Bradley Smith, il cui lavoro è stato elogiato sia da Aleix sia da Andrea, i piloti titolari hanno avuto modo di valutare le evoluzioni del prototipo Aprilia 2019 nelle impegnative condizioni della pista malese. Aleix si è dichiarato soddisfatto, portando a termine una incoraggiante simulazione di gara ieri e tentando un giro veloce oggi, chiuso con il tempo di 1'59.022 che gli vale la settima piazza finale.

Andrea Iannone oggi ha potuto contare su una giornata di riposo grazie al contributo del test rider Bradley Smith, che ha svolto una intensa giornata di prove. Il pilota italiano, affaticato dopo una lunga cura di antibiotici, ha scelto di comune accordo con il team di non rischiare dopo il buon lavoro dei primi due giorni e si presenterà motivato ai prossimi test in Qatar.

ALEIX ESPARGARO'

«Nei primi due giorni il nostro lavoro si era concentrato sul conoscere la nuova moto e girare con gomme usate, con buoni risultati come conferma il passo nella simulazione gara di ieri. Questa mattina abbiamo configurato la moto per provare un time-attack e sono piuttosto soddisfatto del nostro tempo. Siamo creciuti durante i tre giorni e devo dire che ho trovato un buon feeling con la nuova moto, riesco ad essere aggressivo e sono a mio agio anche a livello di ergonomia. Sicuramente un primo test positivo, abbiamo margini di miglioramento ma so che i ragazzi di Aprilia continueranno a lavorare sodo».

ANDREA IANNONE

«Benché sia arrivato qui dopo una cura di antibiotici, abbiamo svolto due buone giornate di lavoro, specie quella di ieri è stata piuttosto importante per quanto e come abbiamo girato e per come abbiamo iniziato a intervenire sulla moto. E’ stato il mio primo test su questa moto e confermo che abbiamo tante potenzialità da esplorare. Ma le condizioni qui sono dure anche se si è in piena forma e per questo, e visto il lavoro svolto e la presenza del test team, oggi abbiamo preferito rimanere a riposo. Lo abbiamo deciso col team, a puro scopo di precauzione. Riprenderemo il lavoro in Qatar, spero in piena forma, certamente con le idee ben più chiare».

BRADLEY SMITH

«Sono stati dei test molto interessanti. I ragazzi di Aprilia hanno migliorato la RS-GP e credo che, alla fine di questa prima uscita, il nostro livello sia decisamente incoraggiante. Sono contento che quanto fatto durante lo shakedown abbia permesso ad Aleix di partire da una buona base, vederlo girare in 1'59 è una bella soddisfazione per tutto il Team. Ho cercato di dare il mio meglio, trasmettendo ai tecnici le mie sensazioni, e non vedo l'ora di tornare in pista in Qatar. Prima da collaudatore e poi, nel weekend di gara, da pilota!».