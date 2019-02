Coppa Davis 2019, definite le teste di serie nella nuova formula

MADRID - Definite le 6 nazioni che saranno teste di serie alle Finali di Coppa Davis 2019 (prima edizione della manifestazione con il nuovo format), in programma alla «Caja Magica» di Madrid dal 18 al 24 novembre. Si tratta di Francia, Croazia (finaliste dell'ultima edizione), Argentina, Belgio, Gran Bretagna e Stati Uniti (le meglio classificate nel ranking per nazioni pubblicato lunedì 4 febbraio). A seguire, nell'ordine di ranking altre 12 qualificate: Spagna, Serbia, Australia, ITALIA, Germania, Kazakhstan, Canada, Giappone, Colombia, Olanda, Russia, Cile.

18 nazioni in 6 gironi

Giovedì 14 febbraio - alle ore 18 - alla Real Casa de Correos di Madrid si svolgerà il sorteggio per definire i gironi della fase finale del World Group: le 18 nazioni saranno divise in 6 gironi (A-F) da tre. In ogni gruppo saranno inseriti un team testa di serie, un team della seconda fascia (tra la settima e la 12esima posizione nel ranking), e un team della terza fascia (13esima-18esima posizione del ranking).