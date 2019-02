Test Sepang, Marquez il più veloce a metà giornata

SEPANG - Sole e temperature alte aprono la prima giornata di prove a Sepang. È il debutto della classe regina nel 2019 e, a dettare il passo nella prima parte di mercoledì, è Marc Marquez (Repsol Honda) con il tempo di 1:59.621. Il re della classe regina rientra dall'operazione alla spalla dopo due lunghi mesi di pausa e fisioterapia che sembrano averlo mantenuto al 100%.

Inizia bene il 2019 Alex Rins

Lo spagnolo del team Suzuki Ecstar si mette al comando della tabella tempi prima della «caduta» al secondo posto con un ritardo di 2 decimi dal connazionale. In lotta per entrare nelle prime tre posizioni, Valentino Rossi e Maverick Viñales. Per i due portacolori del team Monster Energy Yamaha MotoGP quasi un esordio con una struttura in larga parte rinnovata e lo spagnolo che mantiene saldamente il terzo posto a 3 decimi dal rivale. Per il Dottore invece il quinto crono, tanto lavoro anche con gomma nuova e 4 decimi di ritardo dal rifermento. Quarto tempo per Danilo Petrucci (2:00.051). Il ternano, primatista per quasi tutta la mattinata, fa meglio di Andrea Dovizioso autore del sesto miglior passaggio.