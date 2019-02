Schumi jr: «Felice di essere il figlio del più grande pilota di F1»

MARANELLO - «Sono felice di essere il figlio del più grande pilota di Formula 1 di tutti i tempi. Sono felice che lui sia il il più grande pilota di F1. di tutti i tempi, lo ammiro per quello e anche se può essere un po' difficile, è quello che è». Lo ha detto Mick Schumacher, campione di F.3, prossimo pilota di F.2 e pilota della Ferrari Driver Accademy, in una intervista su «Auto» la rivista della FIA.

Ci sono lati positivi e negativi

Il nome che porta è un nome pesante e il giovane Mick ne è consapevole: «Ci sono lati positivi e ci sono lati negativi» dice. «Avere il supporto e avere un sacco di gente in tutto il mondo che ti segue non può essere una brutta cosa e sono grato per questo» afferma Schumi Jr. che mostra di essere determinato ma allo stesso tempo attento nel programmare la sua carriera nel motorsport. «Ognuno deve scoprire da solo cosa è meglio per lui. Abbiamo sempre detto che volevo prendermi del tempo per diventare un pilota da corsa nel miglior modo possibile, e siamo stati bravi a farlo nel modo in cui l'abbiamo fatto» conclude Mick.

Alfa Romeo Racing, nuovo nome e logo per la Formula 1

Alfa Romeo e Sauber, i due marchi storici del mondo delle competizioni sportive correranno insieme anche nel 2019 come 'Alfa Romeo Racing'. La scuderia si avvarrà di Kimi Raikkonen, campione del mondo 2007, e l'italiano Antonio Giovinazzi. Alfa Romeo Racing gareggerà sotto il vessillo del 'Quadrifoglio', simbolo che dal 1923 identifica le Alfa Romeo più performanti. «Con grande piacere - afferma Frédéric Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing - annunciamo la nostra partecipazione al Campionato del Mondo di Formula 1 2019 con il nuovo nome Alfa Romeo Racing. Dall'inizio della collaborazione con il nostro Title Sponsor Alfa Romeo nel 2018, abbiamo ottenuto notevoli progressi tecnici, commerciali e sportivi. I risultati hanno ripagato il grandissimo impegno profuso e questo ha dato una forte motivazione a tutti i membri del team, sia in pista sia al quartier generale in Svizzera. Intendiamo continuare a sviluppare ogni ambito del team, portando avanti la nostra comune passione per le corse, la tecnologia e il design».

Orgogliosi di collaborare con Sauber

«Alfa Romeo Racing - sottolinea Mike Manley, ceo di Fca - è una denominazione nuova che, tuttavia, può vantare una lunga storia di successo in Formula 1. Siamo orgogliosi di collaborare con Sauber nell'impresa di portare la tradizione di eccellenza tecnica e stile italiano, caratteristica del marchio Alfa Romeo, alle vette delle competizioni motoristiche. Non ci sono dubbi: con Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi al volante e l'esperienza Alfa Romeo e Sauber, gareggeremo per dire la nostra».