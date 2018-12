La guida completa per seguire la Juventus nel 2019

TORINO - La Juventus si appresta a mandare in archivio un 2018 scintillante con lo scudetto dell'anno scorso (il settimo consecutivo), la quarta Coppa Italia di fila portata a casa, l'acquisto in estate di Cristiano Ronaldo ed un avvio di stagione da leccarsi i baffi per quella che resta saldamente la capolista della serie A, pronta a ripetersi in campionato e dare l'assalto a quella Coppa dei Campioni inseguita da 23 anni. Juventus che affronterà il 2019 a partire dagli ottavi di finale di Coppa Italia di sabato 12 gennaio a Bologna (ore 20:45, diretta tv sulla Rai), prima di rituffarsi in campionato in attesa della fase ad eliminazione diretta della Coppa Campioni e la sfida all'Atletico Madrid.

Date ed orari

Il campionato della Juve ricomincerà lunedì 21 gennaio alle 19 allo Juventus Stadium contro il fanalino di coda Chievo, diretta tv su Sky. Seconda giornata di ritorno, domenica 27 alle ore 20:30, Lazio-Juventus in esclusiva su Sky, mentre sarà visibile solo su Dazn l'anticipo serale di sabato 2 febbraio quando i bianconeri ospiteranno il Parma. In programma su Sky, invece, sia Sassuolo-Juventus di domenica 10 febbraio (inizio ore 18) e sia Juventus-Frosinone di venerdì 15 alle ore 20:30, pochi giorni prima dell'andata di coppa contro l'Atletico Madrid. Su Sky anche i successivi tre appuntamenti dei campioni d'Italia: sabato 23 a Bologna con fischio d'inizio alle ore 18, domenica 3 marzo alle 20:30 al San Paolo di Napoli e venerdì 8 sempre alle 20:30 a Torino con l'Udinese, subito prima del ritorno con l'Atletico Madrid. Infine, l'unica partita di scena alle 12:30, ovvero Genoa-Juventus di domenica 17 marzo, trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn.