Sky o Dazn? Ecco dove seguire il Milan nel 2019

MILANO - La rincorsa al quarto posto dopo l'eliminazione dall'Europa e le polemiche che continuano a farsi largo nell'ambiente, è ormai il grande obiettivo del Milan per la stagione in corso, oltre ovviamente a ben figurare in Coppa Italia dove i rossoneri esordiranno sabato 12 gennaio (ore 18, diretta tv Rai). Milan che si appresta a chiudere l'anno ospitando sabato sera la Spal (inizio ore 20:30, diretta su Dazn) per poi ripresentarsi a fine gennaio dopo la sosta invernale e quando la serie A riaprirà i battenti dopo una pausa mai lunga come in questa stagione.

Date ed orari

Campionato che per la formazione rossonera ricomincerà più tardi di tutti, lunedì 21 gennaio alle ore 21 con la trasferta ligure in casa del Genoa, gara visibile su Sky. Seconda giornata di ritorno, partitissima contro il Napoli dell'ex Ancelotti a San Siro, in programma sabato 26 gennaio alle ore 20:30 con diretta su Dazn. Roma-Milan di domenica 3 febbraio (inizio ore 20:30) sarà invece trasmessa in esclusiva da Sky, così come il successivo Milan-Cagliari della domenica seguente, sempre in programma in posticipo alle 20:30. Milan di nuovo su Dazn, invece, per la trasferta di Bergamo di sabato 16 febbraio alle 20:30, quindi su Sky per Milan-Empoli di domenica 24 (inizio ore 15) e per Milan-Sassuolo di sabato 2 marzo, di scena a San Siro alle ore 18. Su Dazn, invece, l'anticipo serale di sabato 9 al Bentegodi di Verona contro il Chievo e su Sky il posticipo di domenica 17, il derby contro l'Inter, inserito in calendario alle 20:30.