Massimo Rivola sarà amministratore delegato di Aprilia Racing

MILANO - Il Gruppo Piaggio rende noto che dal 7 gennaio 2019 Massimo Rivola assumerà la carica di Amministratore Delegato di Aprilia Racing. Quarantasette anni, laureato in economia, appassionato di moto e del brand Aprilia, Massimo Rivola ha vissuto ventuno stagioni e più di 300 GP in F1. Dodici gli anni passati al muretto in Minardi, Toro Rosso e, con sette stagioni, è stato il Direttore Sportivo più longevo nella storia della Ferrari. Ha lavorato con grandi campioni tra i quali Alonso e Vettel. Negli ultimi tre anni è stato a capo della Ferrari Driver Academy, portando il giovane Leclerc dalla F3 al volante della F1 di Maranello.

La nomina di Rivola, che porta in MotoGP la grande esperienza maturata in Formula 1, è un ulteriore importante tassello nel percorso di rafforzamento del reparto corse di Noale, a ribadire l’impegno del Gruppo Piaggio nel far crescere il progetto MotoGP. Prosegue così il percorso di crescita della struttura di Aprilia Racing, dopo l’ingaggio del top rider Andrea Iannone, a fianco al confermato Aleix Espargaró, l’arrivo di Bradley Smith come tester e l’ingresso di due nuovi capitecnici di provata esperienza, Antonio Jimenez e Fabrizio Cecchini.