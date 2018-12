Juventus: la ricetta di Natale di Allegri

TORINO - La Juventus potrà godersi un Natale nel quale festeggiare sarà più che lecito: qualificazione agli ottavi di finale di Coppa dei Campioni ottenuta da prima in classifica, un cammino strabiliante in campionato con 15 vittorie in 16 partite, 46 punti su 48 disponibili portati a casa ed un vantaggio pressoché incolmabile con le rivali che provano, a fatica, a tenere anche lontanamente il passo dei campioni d’Italia. Le ultime due vittorie, ottenute nelle sentitissime sfide contro Inter e Torino, sono arrivate in maniera simile: poche occasioni create, qualcuna concessa agli avversari, il freno a mano tirato per un’ora e l’accelerazione decisiva arrivata al momento giusto e quando forse nessuno se l’aspettava più. Il guizzo dell’armata, capace di vincere quando lo decide, in grado di imprimere alla partita ritmi e andamenti a proprio piacere. La Juventus sembra avviata a conquistare con estrema semplicità lo scudetto numero 35, l’ottavo consecutivo (record dei record nel campionato italiano) e il divario con le altre della serie A è tanto evidente da risultare quasi imbarazzante.

Programma

Ma Allegri non ha alcuna intenzione di mollare, pretende dai suoi la massima concentrazione e vuole mettere più fieno in cascina possibile, adesso che la condizione fisica è ottimale e il morale è alle stelle; perché lo scudetto potrà pure essere una formalità, ma sempre meglio non rischiare nulla. Ecco perché il tecnico bianconero ha chiesto ai suoi calciatori le ultime tre fatiche prima del meritato riposo, ribadendo loro come obiettivo quello di chiudere l’anno con tre vittorie senza lasciare nel piatto alcuna briciola: si parte sabato sera allo Juventus Stadium contro la Roma, il successivo 26 dicembre a Bergamo con l’Atalanta e il 29 in casa contro la Sampdoria: 9 punti per chiudere un anno fantastico ed un girone d’andata forse irripetibile per lo squadrone juventino che, primato dopo primato, punta a finire l’anno solare con 55 punti, chiudendo forse in maniera irreparabile un campionato che mai come stavolta non sembra avere storia.