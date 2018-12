Nel 2019 con Lowes in sella anche ASPIRA e GS Astra

Confermata la collaborazione di Astra OtoParts che nella prossima stagione rimarrà a bordo della Kalex motorizzata Triumph con i suoi marchi ASPIRA e GS Astra, rispettivamente leader indonesiano di componenti per l’automotive e marchio di commercializzazione di batterie per auto e moto. Il ritorno di Sam Lowes e una categoria completamente rinnovata dal nuovo motore tricilindrico hanno portato grande entusiasmo in casa Federal Oil Gresini Moto2 che punterà ad essere tra i grandi protagonisti della prossima annata. Inizia una settima stagione insieme con i marchi ASPIRA e GS Astra ancora una volta presenti su cupolino e carena bassa, tuta del pilota, box e truck.

YUSAK KRISTIAN – DIRETTORE DI ASTRA OTOPARTS - «ASPIRA e GS Astra continuano la collaborazione con Gresini Racing per la stagione Moto2 2019 con Sam Lowes come pilota. L’entusiasmo crescente in Indonesia per il Campionato del Mondo è certo dovuto alle gare appassionanti, ma anche alla presenza e visibilità di brand indonesiani conosciuti a livello internazionale. Siamo convinti che questa collaborazione porterà grande visibilità ai nostri brand ASPIRA e GS Astra».

FAUSTO GRESINI – TEAM MANAGER - «Sette anni insieme, si fa presto a dirlo. È un grande piacere contare ancora con una realtà così importante come Astra OtoParts, ed è inevitabile pensare al 2016 e alla grande stagione vissuta insieme con Sam come pilota. Vogliamo ripartire insieme e riprovarci, il potenziale e la voglia di certo non mancano».