LeoVince e Gresini Moto2: insieme anche nel 2019

LeoVince e Gresini Moto2 rinnovano la propria partnership per la stagione 2019. La Kalex motorizzata Triumph del Team Federal Oil Gresini Moto2 sarà equipaggiata con il nuovo impianto di scarico LeoVince LV-10 Titanium, frutto della collaborazione tra il Team Gresini e l’R&D LeoVince di Monticello D’Alba (CN). Lo stesso scarico LV-10 Titanium è stato anche pensato e sviluppato in una versione utilizzabile su strada, presentata al pubblico durante l’ultima edizione di EICMA con grande successo.

Le aspettative per questa nuova stagione sono molto alte; il pilota Sam Lowes, già protagonista con il Team Federal Oil Gresini Moto2 nel 2016, anno della sua miglior stagione nella categoria intermedia, è sceso in pista a Jerez della Frontera per i primi test ufficiali della stagione 2019, durante i quali ha staccato un ottimo 1’41:792, secondo miglior crono della classe intermedia.

Si apre così una stagione assolutamente promettente e ricca di sfide che vede LeoVince e il Team Federal Oil Gresini Moto2 legati da una sinergia sempre più crescente.