Mick Schumacher in Formula 2: «Che velocità incredibile»

YAS MARINA - Primi test in F.2 per Mick Schumacher, che dalla prossima stagione correrà con la Prama, la stessa scuderia con cui ha conquistato il titolo Euro F.3. «Incredibile - ha detto Schumi Jr a Motorsport-Magazin.com - ero decisamente eccitato. Prestazioni e peso sono le maggiori differenze rispetto a una monoposto di Formula 3, ed è incredibile quanto più velocemente si possa andare in rettilineo».

MI SENTO PRONTO - Schumacher ha girato sulla pista di Yas Marina: «Abbiamo fatto solo dei test aerodinamici perché stiamo cercando di migliorare l'auto, ma vorrei poi fare anche qualche giro veloce in più al limite. Il mio passaggio alla F.2 è stato ponderato a lungo, ma io mi sento pronto per il compito ed è stato logico restare con la Prema anche in questa categoria. Siamo concentrati sulla F.2 e il resto lo vedremo in futuro. La F.1? Lì l'interessa dei media verso di me sarà di certo molto più grande».