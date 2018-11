ROMA – Prema Racing ha annunciato che Mick Schumacher continuerà la sua collaborazione con la scuderia veneta anche nel 2019 partecipando al campionato di Formula 2. Il diciannovenne tedesco è reduce da una stagione 2018 eccezionale nel campionato europeo di Formula 3 con otto vittorie, sette pole position e ben 14 podi che l’hanno portato alla conquista del titolo assoluto. Sulla base di questi risultati, il balzo verso la Formula 2 è il risultato di una naturale progressione. «Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Mick nella nostra squadra di Formula 2 per il 2019 – commenta il team principal René Rosin – È un piacere lavorare con lui, si tratta di un pilota di talento e concentrato e non vediamo l’ora di iniziare quest’avventura insieme. Questo solitamente non è un campionato tra i più facili per i debuttanti, specie con l’introduzione delle nuove vetture. Ciononostante, pensiamo che Mick abbia la maturità e le qualità necessarie. Siamo entusiasti di essere parte del prossimo capitolo della sua carriera».

Un altro passo in avanti

Schumacher è stato parte della filiera Prema sin dal 2016, passando dalla Formula 4 fino alla Formula 3 e ora alla Formula 2. In tutte le categorie affrontate, i suoi progressi sono stati continui e costanti, cosa che mette in luce un buon potenziale anche per l’annata che si appresta a cominciare. «Non vedo l’ora di affrontare la prossima stagione del campionato di Formula 2 insieme a Prema – aggiunge il figlio del leggendario Michael, sette volte campione del mondo di Formula 1 – Si tratta di un logico passo avanti nella mia carriera sportiva, dato che voglio continuare a migliorare la mia esperienza tecnica e le qualità di guida. Per me la scelta di passare in Formula 2 con Prema è stata chiara. Non potrò mai ringraziare abbastanza la famiglia Prema per ciò che siamo riusciti a ottenere come squadra e per come siamo cresciuti insieme. Sono entusiasta di poter prendere parte ai test di Abu Dhabi».