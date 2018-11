Navarro si congeda sul circuito di casa

VALENCIA - Tempo di arrivederci per Jorge Navarro e il Team Federal Oil Gresini Racing Moto2 che sul Ricardo Tormo di Valencia scenderanno in pista per l’ultima volta insieme. L’obiettivo sarà chiudere in bellezza una stagione difficile e una tripletta ancora più complicata nella quale lo spagnolo ha trovato il traguardo solo in Malesia.

Il Circuito di casa può aiutare Navarro… Lo scorso anno al rientro dall’infortunio di Phillip Island, lo spagnolo non andò oltre la 23ª posizione, ma tra queste curve il numero 9 ha già assaporato il podio nel 2015 (Moto3).

Si parte venerdì alle 10:55 con le prime libere del #ValenciaGP.

JORGE NAVARRO #9 - «Ultima gara della stagione e tanta voglia di scendere in pista in quella che è la mia pista. Dopo una tripletta asiatica non eccezionale c’è motivazione per tornare a fare bene e chiudere questa esperienza con il Team Gresini nel migliore dei modi possibile. Sto contando i giorni: l’obiettivo sarà tornare a divertirmi sulla moto come non accade da qualche gran premio. Quindi come sempre al lavoro fin dal venerdì a testa bassa».