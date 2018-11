Navarro: «Partiti col piede giusto in Malesia»

SEPANG - Prima assoluta con la Moto2 per Jorge Navarro sul Circuito internazionale di Sepang già che lo scorso anno lo spagnolo era stato costretto al rientro anticipato in Spagna dopo l’infortunio di Phillip Island.

Il pilota del Team Federal Oil Gresini Moto2 ha sfruttato a pieno entrambe le sessioni di oggi, registrando oltre 30 giri e chiudendo con il 12º miglior tempo di giornata (2’07.808) a poco meno di nove decimi dal miglior tempo di Marquez.

Buone sensazioni per Navarro che ha lavorato per trovare la migliore messa a punto della sua Kalex. Obiettivo delle fp3 di domani trovare ancora qualche decimo in vista delle qualifiche del #MalaysianGP previste per le 6:30 a.m. ora italiana, subito dopo quelle della classe cadetta.

12º - JORGE NAVARRO #9 - «Sono abbastanza soddisfatto perché siamo partiti col piede il giusto. Le sensazioni con la moto sono state buone anche considerando che su questa pista non avevo mai corso con la Moto2. Ovviamente ci sono soluzioni da provare e abbiamo bisogno di migliorare qualcosa, ma il feeling sulla Kalex oggi mi ha lasciato con il buon sapore in bocca e domani possiamo fare bene. Testa bassa e continuiamo a lavorare».