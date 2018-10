CITTÁ DEL MESSICO - Finale ad alta tensione nelle qualifiche del Gran Premio del Messico. Max Verstappen era già pronto a festeggiare la Pole Position, quando un super giro di Daniel Ricciardo mette l'olandese dietro di 26 millesimi di secondo. Finisce così un incubo per il pilota australiano che si abbandona a un urlo di gioia. Visibilmente deluso il suo compagno di squadra che investe il segnaposto sulla griglia di partenza prima di scendere dalla vettura per le interviste di rito. Terzo Lewis Hamilton che si dice soddisfatto per aver concluso davanti davanti al suo rivale Sebastian Vettel. Più distaccati i due finlandesi. Conclude quinto Valtteri Bottas, sesta piazza per Kimi Raikkonen. La Pole degli altri va a Nico Hulkenberg, che conclude davanti al suo compagno di squadra Carlos Sainz e alle due Sauber.

IL RISULTATO DELLE QUALIFICHE

Daniel Ricciardo, RED BULL RACING 1:14.759 Max Verstappen, RED BULL RACING 1:14.785 Lewis Hamilton, MERCEDES 1:14.894 Sebastian Vettel, FERRARI 1:14.970 Valtteri Bottas, MERCEDES 1:15.160 Kimi Räikkönen, FERRARI 1:15.330 Nico Hulkenberg, RENAULT 1:15.827 Carlos Sainz, RENAULT 1:16.084 Charles Leclerc, SAUBER 1:16.189 Marcus Ericsson, SAUBER 1:16.513

Piloti esclusi al termine del Q2

Esteban Ocon, FORCE INDIA 1:16.844

Fernando Alonso, MCLAREN 1:16.871

Sergio Perez, FORCE INDIA 1:17.167

Brendon Hartley, SCUDERIA TORO ROSSO 1:17.184

Pierre Gasly, SCUDERIA TORO ROSSO --

Piloti esclusi al termine del Q1