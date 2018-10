CITTÁ DEL MESSICO – C’è ancora Verstappen in cima alla classifica. L’olandese conclude in prima posizione la terza sessione di libere con due decimi e mezzo di vantaggio su Lewis Hamilton. Sebastian Vettel conclude in terza posizione davanti a Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen. Ottima prestazione del monegasco Charles Leclerc che, in condizioni non ottimali, piazza la sua Alfa Romeo Sauber in sesta posizione ad meno di mezzo secondo dalla prima delle due Ferrari.

QUALIFICA BAGNATA? - Le prove libere di oggi ci hanno regalato poca azione durante i minuti iniziali a causa delle condizione del circuito: la pioggia caduta durante la notte ha reso il tracciato bagnato. Nel finale le vetture sono scese in pista con più intensità dando inizio alle simulazioni qualifica su pista asciutta. Queste simulazioni potrebbero però dimostrarsi inutili. Infatti, le previsioni del tempo sembrano promettere ulteriore pioggia. La possibiltà che la pioggia cada nel finale pare si aggiri intorno al 60%. Un fattore che potrebbe aiutare il team Red Bull, parso molto a suo agio con la pista scivolosa.

PROBLEMI MERCEDES - Alti e bassi in casa Mercedes quest'oggi. Nonostante Lewis Hamilton abbia concluso in seconda posizione davanti al suo rivale per il titolo mondiale, Valtteri Bottas ha dovuto confrontarsi con problemi che lo hanno costretto a terminare la sessione in anticipo rispetto al resto del gruppo. Durante un giro al finlandese è apparsa sul volante la scritta Hydraulic Failure e il suo motore ha iniziato a emettere un rumore anomalo. Fermata la vettura, nella sezione dello stadio, ha iniziato a fuoriuscire fumo dal posteriore della W09. La monoposto verrà controllata dai meccanici nella speranza di risolvere il problema in tempo per le qualifiche.

IL RISULTATO DELLE FP3