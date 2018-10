Partenza positiva in Buriram per Navarro

BURIRAM - Confermate le sensazioni della vigilia per Jorge Navarro che sperava in una pista adatta al suo stile di guida e alla sua Kalex targata Federal Oil Gresini Moto2 e così è stato: 30 giri con un miglior tempo di 1’37.685 valgono allo spagnolo la tredicesima piazza di questa prima giornata di libere.

Tanto su cui lavorare su un tracciato ancora da scoprire del tutto, ma lo spagnolo e il suo team hanno le idee chiare su dove intervenire per limare decimi e scalare già domani la classifica dei tempi.

Si ricomincia alle 5:55 con le ultime libere del #ThaiGP e alle 10:05 ora italiana le qualifiche ufficiali con l’obiettivo di ripetere il risultato di Aragon.

13º - JORGE NAVARRO #9 - «È una pista che si adatta bene al mio stile di guida. Oggi abbiamo lavorato sulla messa a punto della moto in ottica gara e le cose sono andate molto bene. Abbiamo raccolto parecchi dati e abbiamo trovato i punti su cui migliorare e soprattutto sappiamo come farlo. Domani lavoreremo per trovare anche il tempo sul giro e piazzarci nelle posizioni che ci competono».