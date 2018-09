Ad Aragon solo Top10 per Jorge Navarro

ARAGON - Ad Aragon non è stato il Gran Premio checi si attendeva dopo la grande prova di ieri nelle qualifiche dove Jorge Navarro aveva conquistato una fantastica prima fila tra le curve amiche di MotorLand. Lo spagnolo, che nella notte di ieri ha accusato qualche problema fisico e che questa mattina ha dovuto ricorrere all’aiuto della clinica mobile, è comunque sceso in pista per provare a difendere la sua terza piazza.

Purtroppo lo spagnolo ha sofferto una partenza difficile nella quale è addirittura sceso fino alla 15ª posizione dopo aver subito un sorpasso di Corsi e aver allargato la sua traiettoria. Una volta trovato il proprio ritmo Navarro ha recuperato fino alla decima piazza finale, raccogliendo così qualche punto importante in una domenica davvero complicata.

Il Team Federal Oil Gresini Racing Moto2 si prepara ora alla lunga trasferta asiatica che inizierà il fine settimana del 5 ottobre in Buriram (Thailandia).

10º - JORGE NAVARRO #9 - «Purtroppo alla curva 15 durante il primo giro mi sono trovato a lottare con Corsi per la posizione. Mi ha passato e sapendo di avere più ritmo di lui non volevo tardare nel ripassarlo. Quando ho allargato la traiettoria per infilarlo ho quasi perso del tutto l’anteriore. Ho rischiato grosso e ho perso un sacco di posizioni… Da lì è stato rimettermi in carreggiata e fare il mio passo, che sono convinto ci avrebbe permesso di stare con i primi oggi. È una top10 un po’ così, ma continuiamo sulla giusta via».