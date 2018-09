Venerdì di studio per Navarro ad Aragon

ARAGON - Si ricomincia da Aragon, pista amuleto per Jorge Navarro che qui ha già vinto e che sempre qui ha trovato lo scorso anno il miglior fine settimana della sua carriera Moto2. Il venerdì non è iniziato alla perfezione, ma le sensazioni dello spagnolo in sella alla sua Kalex migliorano di giro in giro.

Nei test di maggio qui la Kalex numero 9 aveva dato l’impressione di poter fare la differenza. La moto però è cambiata nel frattempo e ci vorrà ancora qualche km per trovare l’assetto giusto: fondamentali quindi le libere di domattina a partire dalle 10:55.

Oggi il pilota del Team Federal Oil Gresini Moto2 chiude la sua giornata con il tredicesimo tempo assoluto, appena 6 decimi lontano dalla pole provvisoria di Bagnaia.

JORGE NAVARRO - źNon è andata così bene come speravo già che le sensazioni non sono state le stesse del test di qualche mese fa. È vero che la moto rispetto a maggio è cambiata e migliorata e ora tutto sta in farla funzionare al meglio su questo tracciato. Oggi abbiamo dedicato le nostre libere nel cercare il setting migliore: non siamo ancora arrivati dove vogliamo, ma siamo ben incamminati. Non c’è un punto in concreto dove soffriamo di più, dobbiamo trovare qualcosina in generale e trovare qualcosina anche a livello di freno motore╗.