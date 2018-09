Una penalità ferma un gran Navarro a Misano

MISANO - In Italia Jorge Navarro è autore di una buona prova con la Kalex numero 9 del Team Federal Oil Gresini Moto2. Lo spagnolo parte bene dalla seconda fila ed è bravo a giocarsi le proprie carte prima in un bel corpo a corpo con Mir e poi con un gran ritmo di gara che lo porta anche a sfiorare la quarta posizione.Il pilota valenciano nel finale viene però penalizzato dalla Direzione gara per aver oltrepassato i limiti del tracciato in più occasioni e viene obbligato a cedere il passo al gruppo che lo rincorreva (quasi 6 secondi dietro di lui).

Una possibile rincorsa al podio si trasforma così in una top10 comunque positiva con lo spagnolo che ora è 12º in classifica generale con 49 punti.