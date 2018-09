Aprilia gioca in casa al circuito Marco Simoncelli di Misano

MISANO - L'italianissimo Aprilia Racing Team Gresini gioca in casa per la tredicesima gara della stagione, al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Un weekend impegnativo, preparato dalla squadra con una sessione di test in agosto, dai riscontri incoraggianti. Il circuito romagnolo presenta un layout tecnico, dove precisione e fluidità di guida sono la chiave per essere veloci. Lo scorso anno tutte le gare si sono svolte su pista bagnata, mentre le previsioni (nonostante qualche probabilità durante le sessioni di prova) fanno sperare in una domenica asciutta.

Nel box Aprilia, oltre ai consueti aggiornamenti tecnici, si segnala l'arrivo di Pietro Caprara al fianco di Aleix Espargaró, del quale sarà capotecnico fino a fine stagione.

ALEIX ESPARGARÒ - «Sono motivato per la gara di Misano, è la gara di casa di Aprilia e tutti vogliono dare il massimo. Nel test di qualche settimana fa siamo andati bene, sappiamo di dover lavorare perchè i risultati in questo momento non sono quelli che ci aspettiamo. Proprio per questo saremo in pista anche lunedì e martedì, a continuare lo sviluppo della RS-GP».

Scott Redding su Aprilia (Aprilia Racing)

SCOTT REDDING - «Mi piace il circuito di Misano e il test di un paio di settimane fa è stato piuttosto positivo. E' sempre bello correre in Italia, sia per l'atmosfera speciale sia per i fan che sono appassionati e calorosi. Il layout della pista sarà impegnativo per le caratteristiche della nostra moto, dovremo lavorare al meglio durante il weekend per farci trovare pronti in gara».